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Компания «Нипромтекс» представила на выставке «Интерткань 2017» «умные утеплители»

07.03.2017  19:16

Новые виды утеплителей от компании «Нипромтекс» продемонстрировали на выставке «Интерткань 2017», сообщает пресс-служба производителя.

Выставка «Интерткань 2017» состоялась в Москве 20-22 февраля. Участи в событии приняла компания «Нипромтекс», которая представила новые виды утеплителей. Среди продемонстрированных моделей - «Нова», «Умка»и Smart Heat.

Они относятся к так называемым «умным утеплителям». В их изготовлении были задействованы российские технологи швейного производства, итальянские инженеры и корейские производители волокон. Благодаря трехстороннему сотрудничеству, материал обладает оптимальной паропроницаемостью и показателем преломления теплового потока.

«Нипромтекс» — крупный производитель нетканых материалов, тканей и швейных изделий в Центрально-Черноземном регионе, работающий на этом рынке более 30 лет. В настоящее время в ассортимент фабрики входит более 200 видов нетканых материалов и более 100 видов швейных изделий. 

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