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Компания «Нипромтекс» запускает интернет-магазин

20.04.2017  22:31

Домашний текстиль от «Нипромтекс» будет реализовываться через интернет-магазин, сообщает пресс-служба компании.

Производитель нетканых материалов и швейных изделий из Железногорска «Нипромтекс» анонсировал запуск интернет-магазина. Площадка Nipromtex-Home начнет работу 1 мая. Покупатели смогут приобрести через нее подушки, одеяла и наматрасники. В дальнейшем ассортимент домашнего текстиля будет расширяться.

«Нипромтекс» — крупный производитель нетканых материалов, тканей и швейных изделий в Центрально-Черноземном регионе, работающий на этом рынке более 30 лет. В настоящее время в ассортимент фабрики входит более 200 видов нетканых материалов и более 100 видов швейных изделий.

Иллюстрация с сайта компании.

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