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Компания «Обувьпром» довольна итогами первого полугодия

12.07.2017  23:10

В первом полугодии 2017 года компания «Обувьпром» вступила в холдинг «Егорьевск-обувь» и была удостоена премии «Золотой медвежонок-2016», сообщает пресс-служба компании.

Компания «Обувьпром» подвела итоги первых 6 месяцев 2017 года. За указанный период предприятие достигло значительных результатов.

Одним из важных событий для фабрики стало вступление в холдинг «Егорьевск-обувь». Кроме того, был получен очередной крупный заказ от сети магазинов «Детский мир».

В начале марта 2017 года обувь торговой марки «Топ-Топ» была удостоена премии «Золотой медвежонок-2016» за высокий уровень качества и за его оптимальное соотношение с ценой.

Товарный знак «Топ-Топ» принадлежит компании «Обувьпром». Она организована 15 марта 1928 года. Занимается производством детской обуви строчечно-клеевого метода крепления. Возрастной ценз — ясельная, малодетская, дошкольная и школьная группы. Фабрика входит в тройку лучших предприятий легкой промышленности Самарской области.

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