31.01.2017 07:14

Компания «Обувьрус», входящая в ГК «Обувь России», разместила 5-летние биржевые облигации серии БО-07 на Московской бирже по открытой подписке, говорится в сообщении ритейлера.

Общий объем размещения составил 1 млрд рублей. Это уже четвертый выпуск бондов компании за 2,5 года. Привлеченные от размещения бондов деньги будут направлены на финансирование текущей деятельности и реализацию программы по развитию производства ГК «Обувь России». В частности, как сообщил глава компании Антон Титов, в 2017 году группа планирует инвестировать деньги в модернизацию оборудования и расширение раскройно-швейного цеха на обувной фабрике в городе Бердске Новосибирской области.

Выпуск облигаций включает 500 бумаг номиналом 2 млн рублей каждая. По займу предусматривается выплата квартальных купонов. Ставка первого купона установлена на уровне 13,8% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравниваются к ставке первого купона. Предусмотрена трехлетняя оферта по требованию владельцев.

«Обувь России» реализует облигационную программу с июня 2011 года. За шесть лет компания разместила пять выпусков облигаций. На текущий момент в обращении на Московской бирже находятся облигации на общую сумму 2 млрд рублей.