11.01.2017 07:41

Компания «Обувьрус», входящая в ГК «Обувь России», намерена 26 января осуществить оферту по облигациям серии БО-05.

Как говорится в сообщении эмитента, компания обязуется выкупить до 500 облигаций номиналом 2 млн рублей. Бонды должны быть предъявлены к выкупу в период с 19 по 25 января.

Эмитент разместил облигации серии БО-05 объемом 1 млрд рублей в сентябре 2015 года. Ставка 1-8-го купонов пятилетних облигаций установлена на уровне 13,8% годовых. Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. На сегодняшний день в обращении на бирже находятся облигации компании серий БО-04 и БО-06 на общую сумму 2 млрд рублей.