14.04.2017 18:32

В рамках госконтракта с Минпромторгом России компания «Ортомода» создала коллекцию детской обуви «Сменка», сообщает пресс-служба АИДТ.

В марте на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia сезона осень-зима 2017/18 была представлена коллекция обуви «Сменка» от компании «Ортомода». Линейка разработана в рамках госконтракта с Минпромторгом России.

Обувь выполнена из натуральных материалов с точечным полиуретановым напылением для износостойкости и имеет специальную конструкцию с элементами ортопедии.









Отмечается, что коллекция «Сменка» стала победителем в номинации «Обувь» в конкурсе «Золотой медвежонок».

Компания «Ортомода» основана в 2001 году и является одним из крупнейших отечественных изготовителей ортопедической обуви и единственным предприятием по индивидуальному изготовлению адаптивной одежды для людей с инвалидностью в России.

Фотография с сайта АИДТ.