На подиуме московской Недели моды 28 октября «Ортомода» представила коллекцию ортопедической обуви для детей в рамках показа, организованного Lana2rock, сообщает компания.

Актуальный микс стал возможен благодаря соединению коллекции «Прованс», разработанной московским дизайнером Юлией Асютиной, с коллекцией «умной обуви» от Галины Волковой, которая заложила в туфли, яркие ботинки и кеды линии спорт-шик ортопедическую колодку, с правильной формой носочной части и необходимыми объемами.

«Обувь от фабрики «Ортомода» разработана в современных модных тенденциях, специально для того, чтобы дети не стеснялись ортопедической обуви, которая назначается врачами,- сообщила после показа генеральный директор компании «Ортомода» Галина Волкова. – Она достойна лучших подиумов страны и мира, так как выполняется из самых качественных материалов, с учетом самых передовых технологий и мировых трендов».

Умные туфли, ботинки и кеды от компании «Ортомода» сконструированы таким образом, что оказывают влияние на формировании правильной походки, здоровое развитие позвоночника и ножек малышей и подростков. Все модели выполнены из натуральной кожи.

«Не имеет значения, насколько сложные конструкции внутри, снаружи ее можно делать из красивой дорогой кожи, с цветочками, фурнитурой, с огоньками – всем тем, что есть в обувной промышленности на сегодняшний день, практически все достижения можно и нужно применять в ортопедии», - уверена Галина Волкова.

Продвигая свое понимание, что ортопедическая обувь для детей должна быть и комфортной, и красивой, компания «Ортомода» выходит на новые объемы ее производства. В сентябре этого года была открыта фабрика, оснащенная новейшим оборудованием, в том числе 3D сканерами, позволяющими принимать удаленные заказы. Благодаря новому производству «Ортомода» планирует к 2020 году выйти на объем в 45 тыс. пар детской ортопедической обуви.

Весь ассортимент детской обуви компании «Ортомода» можно увидеть в открывшемся месяц назад пилотном детском магазине ортопедической обуви «Ортомода Kids», который расположен в городе Мытищи в ТЦ «Красный кит». До конца 2017 года шоу-рум компании откроется также на территории технополиса «Москва».

Компания «Ортомода» основана в 2001 году, является крупнейшим изготовителем ортопедической обуви и специальной (адаптивной) одежды для людей с инвалидностью в России. Ежегодно обслуживает около 20 тысяч жителей московского региона, в том числе в рамках государственного заказа. Имеет филиалы в Москве и Московской области, поставляет продукцию в 40 регионов России, работает в тесной кооперации с компаниями Италии, Германии и Китая.

Фотографии предоставлены компанией.