На подиуме московской Недели моды 28 октября «Ортомода» представит коллекцию ортопедической обуви для детей в возрасте от 3 до 15 лет, сообщает компания.

Стильные туфли, яркие полуботинки, кеды линии спорт-шик от «Ортомоды» дополнят образы коллекции «Прованс», которую продемонстрирует бренд одежды Lana2rock.

В содружестве с Рязанским кожевенным заводом специалисты «Ортомоды» разработали обувь из антивандальной кожи, которая не царапается и не теряет свой внешний вид.

В конце сентября этого года компания «Ортомода» открыла на территории технополиса «Москва» собственное производство, оснащенное новейшим оборудованием, в том числе 3D сканерами, позволяющими принимать удаленные заказы. Благодаря новой фабрике «Ортомода» планирует значительно увеличить производство детской ортопедической обуви: если в 2016 году компания выпустила 15 тыс. пар, в 2017 году планирует произвести 27 тыс., то к 2020 году готова выйти на объем в 45 тыс. пар детской обуви.

Весь ассортимент детской обуви компании «Ортомода» можно увидеть в открывшемся месяц назад пилотном детском магазине ортопедической обуви «Ортомода Kids», который расположен в городе Мытищи в ТЦ «Красный кит».

Компания «Ортомода» основана в 2001 году, является крупнейшим изготовителем ортопедической обуви и специальной (адаптивной) одежды для людей с инвалидностью в России. Ежегодно обслуживает около 20 тысяч жителей московского региона, в том числе в рамках государственного заказа. Имеет филиалы в Москве и Московской области, поставляет продукцию в 40 регионов России, работает в тесной кооперации с компаниями Италии, Германии и Китая.

Фотография предоставлена компанией.