Новости
НачалоНовостиКомпания «Панда» стала частью концерна «Беллегпром»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
16-19 февраля 2017 года пройдет выставка «Мужчина и женщина» в Челябинске Рейтинг@Mail.ru
Выставка-презентация Sport Casual Moscow пройдет 23–25 января 2017 года

Компания «Панда» стала частью концерна «Беллегпром»

10.01.2017  00:38

Белорусский производитель одежды для женщин и детей «Панда» вошел в состав «Беллегпрома», сообщает пресс-служба концерна.

Совет Министров Белоруссии в минувший четверг, 5 января, подписал постановление о включении компании «Панда» в состав концерна «Беллегпром». Предприятие производит одежду для женщин и детей с 2000 года. Фабрика размещена в Бресте и обеспечивает работой 280 человек. Продукция компании экспортируется в Россию, Израиль, Эстонию, Канаду и на Украину. 

Просмотров: 127
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1222 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте