10.01.2017 00:38

Белорусский производитель одежды для женщин и детей «Панда» вошел в состав «Беллегпрома», сообщает пресс-служба концерна.

Совет Министров Белоруссии в минувший четверг, 5 января, подписал постановление о включении компании «Панда» в состав концерна «Беллегпром». Предприятие производит одежду для женщин и детей с 2000 года. Фабрика размещена в Бресте и обеспечивает работой 280 человек. Продукция компании экспортируется в Россию, Израиль, Эстонию, Канаду и на Украину.