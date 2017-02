Pantone LLC, дочерняя компания X-Rite, совместно с дистрибуторской компанией «Графитек», примет участие в выставке «Интерткань», которая пройдет в рамках «Российской недели текстильной и легкой промышленности», сообщают организаторы.

На стенде Pantone D-9 c 20 по 22 февраля 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» будет представлена продукция компании X-Rite Pantone для дизайнеров, производителей и специалистов по одежде и текстилю. Для посетителей будут проводиться демонстрация продукции.

Гости выставки смогут увидеть и попробовать:

Образцы всего ассортимента цветовых справочников Pantone для текстиля и моды, на бумаге, хлопке и пластике.

Впервые в России на выставке Интерткань будут представлены настольные лампы натурального освещения для работы с цветом Ottlite.

Программно-аппаратное решение для оцифровки карт цветов и работы с цветовыми палитрами Color Munki. Желающие смогут оцифровать несколько цветов, составить из них палитру, подобрать ближайшие цвета Pantone, экспортировать их в Adobe Illustrator.

Спектрофотометр X-Rite ci62 для оценки и контроля качества цвета текстиля.

Цветовой справочник тонов кожи Pantone Skin Tone.

Цифровая библиотека палитр Pantone Color Manager. Всем покупателям продуктов Pantone на выставке - установка Pantone Color Manager на ноутбук.

Портативный спектроколориметр CAPSURE для подбора цвета по Pantone. Желающие смогут подобрать ближайшие цвета Pantone под несколько своих цветов.

Калибраторы мониторов X-Rite. Желающие смогут откалибровать свои ноутбуки.

Pantone, LLC – общепризнанный мировой авторитет в области цвета. С 2007 года Pantone - дочерняя компания X-Rite, Incorporated. Компания Pantone является разработчиком и производителем технологических решений в области выбора цвета и точной цветовой коммуникации. Уже более 40 лет имя Pantone известно во всем мире как универсальный цветовой язык для общения заказчиков, дизайнеров и производителей полиграфической, текстильной и прочей продукции.

Компания «Графитек» - эксклюзивный дистрибьютор Pantone. Компания работает с 1997 года. Основным направлением деятельности компании «Графитек» является дистрибуция в Россию решений для графики, дизайна, игровых компьютерных аксессуаров, компьютерной периферии, электроники, аудио и багажа. Партнеры компании «Графитек»: Pantone, X-rite, Munsell, Datacolor, Microtek, Razer, Astro Gaming, Speedlink, Zowie, Monster, Cresyn, Phiaton, Port Designs, Tonetron (Prolink), BeeWi, Mr Beams, One For All (OFA). Клиенты компании «Графитек» – более 500 розничных компьютерных магазинов, компьютерных и бытовых сетей. «Графитек» осуществляет поставки продукции в крупнейшие бытовые, компьютерные, сотовые сети и интернет-магазины России.