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Компания «Павловопосадский платок» принимает оптовые заказы на выпуск ткани
27.12.2016 01:09
Компания «Павловопосадский платок» готова производить шелковую плательную ткань оптом, по рисункам своих художников, сообщает пресс-служба организации.
«Павловопосадский платок» расширяет ассортимент услуг. Компания готова заняться производством набивной шелковой плательной ткани под заказ. При этом будут использоваться оригинальные рисунки художников организации.
Характеристики ткани: материал — шелк или атлас, ширина — 130 см, поверхностная плотность — 63 г/кв.м (14 момми). Минимальная партия для предзаказа — десять погонных метров.
Заказ производится только через менеджеров оптового отдела и не доступен через интернет-магазин. Срок выполнения при отсутствии ткани на складе — 30 дней.
Также компания готова принять заказы на печать ткани с использованием материала производителя по рисункам заказчика.
«Павловопосадская платочная мануфактура» основана в 1795 году. Ежегодно компания выпускает около 800 видов шалей, платков, шарфов, кашне, палантинов, скатертей из натуральных волокон: шерсти, хлопка и шелка.
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