27.12.2016 01:09

Компания «Павловопосадский платок» готова производить шелковую плательную ткань оптом, по рисункам своих художников, сообщает пресс-служба организации.

«Павловопосадский платок» расширяет ассортимент услуг. Компания готова заняться производством набивной шелковой плательной ткани под заказ. При этом будут использоваться оригинальные рисунки художников организации.

Характеристики ткани: материал — шелк или атлас, ширина — 130 см, поверхностная плотность — 63 г/кв.м (14 момми). Минимальная партия для предзаказа — десять погонных метров.

Заказ производится только через менеджеров оптового отдела и не доступен через интернет-магазин. Срок выполнения при отсутствии ткани на складе — 30 дней.

Также компания готова принять заказы на печать ткани с использованием материала производителя по рисункам заказчика.