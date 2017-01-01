Компания PickPoint: Мы видим хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества с eSolutions

Фулфилмент провайдер eSolutions (входит в состав Otto Group Russia) и компания PickPoint, логистический оператор рынка e-commerce, подвели промежуточные итоги сотрудничества.

С сентября 2015 года eSolutions и PickPoint подключили к сети постаматов и пунктов выдачи интернет-магазины брендов Crocs, Incanto, Lassie, Love Republic, Oldos, Portal, Ralf Ringer, Sela, Ticketto Heaven, Vans, «Эконика» и других. На сегодняшний день для покупателей интернет-магазинов — партнеров eSolutions доступна вся сеть PickPoint из 2700 точек выдачи онлайн-заказов в 520 городах и населенных пунктов страны.

По данным на ноябрь 2017 года, на канал доставки PickPoint в eSolutions приходится 35,5% от общего объема дистанционных доставок заказов физическим лицам (лидером по объему доставок является бренд Sela). В Москве и области этот показатель составил 36,3%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 11,3%, в городах с населением более 100 тысяч — 87,3%, в городах и населенных пунктах с населением менее 100 тысяч — 12,7%.

Доля невыкупленных заказов в среднем по партнерам eSolutions сократилась на 3,18% по сравнению с сентябрем 2016 года и составила 12%. Общее количество доставок в сентябре 2017 года увеличилось почти на 33% к аналогичному периоду прошлого года. Среднее количество вещей в заказе увеличилось на 20%, а средний чек незначительно снизился (на 2%).

«Сейчас компания PickPoint стала одним из важных партнеров eSolutions. Она обеспечивает весомую долю доставок для наших партнеров и предлагает новые интересные возможности для развития бизнеса. В будущем мы планируем качественное развитие нашего сотрудничества и уверены в его в эффективности», — комментирует Алина Кисина, руководитель департамента развития электронной коммерции eSolutions.

«eSolutions обеспечивает качественную интеграцию интернет-магазинов к доставке PickPoint. В обороте нашей компании клиенты eSolutions демонстрируют хорошую динамику роста, и мы видим хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества», — говорит CEO PickPoint Надежда Романова.

PickPoint развивает самую широкую в России сеть точек пунктов выдачи. Сеть PickPoint включает в себя более 2700 постаматов (автоматических посылочных терминалов) и пунктов выдачи покупок в более чем 520 городах России. К сети PickPoint подключено порядка 5,5 тысяч онлайн-ретейлеров. Пользовательская база PickPoint насчитывает 4,4 млн человек.

Проект eSolutions (www.etraction.ru), входит в состав OttoGroup, вышел на рынок электронной коммерции в ноябре 2012 года. eSolutions предоставляет комплексные услуги по созданию, управлению и развитию интернет-магазинов модной одежды, обуви и аксессуаров в России для владельцев торговых марок, производителей и дистрибьюторов.