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Компания «Полесье» ищет маркетологов
11.03.2017 22:43
Белорусская компания «Полесье» готова принять на работу маркетологов и специалистов ВЭД, сообщает пресс-служба организации.
Компания «Полесье» объявила конкурс на замещение открытых вакансий. В настоящий момент предприятие ищет креативных маркетологов, специалистов по рекламе и специалистов по ВЭД. От кандидатов требуется опыт работы в данной сфере не менее двух лет.
В случае приема на работу, специалистам предстоит заниматься продвижением продукции «Полесье» в Белоруссии и за рубежом, а также повышать узнаваемость бренда.
Промышленно-торговое объединение «Полесье» более 40 лет занимается производством верхней одежды, полушерстяной и высокообъемной пряжи, а также трикотажного полотна. В ассортименте компании более 800 наименований продукции.
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