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Компания «Полесье» провела конференцию трудового коллектива

14.04.2017  18:47

На конференции трудового коллектива компании «Полесье» был принят новый коллективный договор на 2017-2019 годы, сообщает пресс-служба организации.

Конференция трудового коллектива «Полесье» прошла в Пинске 6 апреля. В рамках встречи были подведены итоги выполнения коллективного договора за 2016 год, а также принят новый договор на 2017-2019 годы.

На конференции присутствовала председатель областного совета профсоюза работников легкой промышленности Ирина Бахмуцкова.



Промышленно-торговое объединение «Полесье» более 40 лет занимается производством верхней одежды, полушерстяной и высокообъемной пряжи, а также трикотажного полотна. В ассортименте компании более 800 наименований продукции.

Фотография с сайта компании.

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