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Компания «Полесье» занесена на доску почета Брестской области

19.04.2017  23:15

Исполнительный комитет Брестской области постановил внести на доску почета производителя верхней одежды, компанию «Полесье», сообщает пресс-служба организации.

Брестский областной исполнительный комитет вынес решение о включении компании «Полесье» из Пинска на региональную доску почета. Предприятие признано победителем соревнований за достижение в 2016 году наилучших результатов в выполнении показателей прогноза социально экономического развития. Производитель занял второе место.

Оформление доски почета Брестской области будет произведено до 27 апреля.

Промышленно-торговое объединение «Полесье» более 40 лет занимается производством верхней одежды, полушерстяной и высокообъемной пряжи, а также трикотажного полотна. В ассортименте компании более 800 наименований продукции.

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