Новая коллекция меховых изделий PT Furs Artisit Elena сезона 2017/2018 будет презентована на международных выставках HKFF 2017, MIFUR 2017, FEA 2017, сообщает компания.

HKFF 2017 16 - 18 февраля 2017 года, стенд 5В17-5В15;

MIFUR 2017 24 - 27 февраля 2017 года, павилион 3, стенд В61-С70;

FEA 2017 31 марта - 2 апреля 2017 года.

Фирма PT Quality Furs, одна из лидирующих меховых фабрик, находится в греческим городе Касторья. Она была основана в начале 60-х годов во Франкфурте-на-Майне, а в 1974 году перенесена в Грецию, в Касторью.

Фотография предоставлена компанией.