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Компания PT Furs представит свою новую коллекцию на выставках в Гонконге, Милане и Афинах
23.01.2017 10:59
Новая коллекция меховых изделий PT Furs Artisit Elena сезона 2017/2018 будет презентована на международных выставках HKFF 2017, MIFUR 2017, FEA 2017, сообщает компания.
Фирма PT Quality Furs, одна из лидирующих меховых фабрик, находится в греческим городе Касторья. Она была основана в начале 60-х годов во Франкфурте-на-Майне, а в 1974 году перенесена в Грецию, в Касторью.
Фотография предоставлена компанией.
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