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Компания Red Fox отмечена наградой специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга
27.12.2016 01:11
Специальный Олимпийский комитет Санкт-Петербурга вручил компании Red Fox диплом как лучшему партнеру, сообщает пресс-служба компании.
Специальный Олимпийский бал прошел в Санкт-Петербурге 19 декабря. Участниками события стали паралимпийцы и их тренеры, а также представители компаний-партнеров.
Мероприятие сопровождалось традиционной церемонией награждения лучших спортсменов, тренеров, организаторов, партнеров и волонтеров специального Олимпийского движения.
Компания Red Fox была отмечена наградой «Лучший партнер специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга» 2016 года. Сотрудничество производителя и СОК СПб длится с 1992 года.
Компания Red Fox основана в 1989 году. Создает одежду и экипировку для экстремального спорта и туризма, а также для сотрудников МЧС. Red Fox — единственный партнер компании Gore-Tex по производству спортивной одежды на территории России. Марка является лауреатом конкурса «Спортивный бренд Санкт-Петербурга», а также конкурса «Сделано в России».
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