Бренд Samsonite представил новую рекламную кампанию, созданную в сотрудничестве с итальянским фотографом Джованни Гастелом, сообщается в пресс-релизе компании.

Samsonite расширил ассортимент аксессуаров для бизнеса, учитывая тренды современного городского образа жизни. Несмотря на новые модели, бренд сохранил базовую линейку Samsonite Business DNA с более классическими коллекциями — Pro-DLX4 или XBR.

Компания Samsonite, основанная в 1910 году, является мировым лидером в производстве предметов багажа. Модельный ряд Samsonite включает также: бизнес-коллекции, товары для детей, коллекции в стиле casual и аксессуары.

ООО «Самсонайт», основанное в апреле 2007 года, является дочерним предприятием Samsonite. В настоящее время компания представлена в 40 фирменных салонах, 28 из которых расположены в Москве и Санкт-Петербурге и 12 — в крупных региональных центрах, таких как Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Белгород, Воронеж, Рязань и Новосибирск. В портфеле компании представлены следующие бренды: Samsonite, American Tourister, High Sierra и Hartmann.

Фотографии предоставлены компанией.