Дизайн коллекции Happy Sammies от Samsonite специально разработан для малышей от 2 до 4 лет, сообщается в пресс-релизе компании.

Новая коллекция Happy Sammies вдохновлена минималистичным скандинавским дизайном и отличается стильными деталями. Озорной детский багаж дополняется аккуратными застежками на молнии. Основные материалы коллекции: 100% полиэстер и прочная меланжевая ткань. В коллекции Happy Sammies представлены мягкий чемодан 45 см на 2-х колесах, рюкзак, сумка с плечевыми ремнями, маленькая повседневная сумочка. Линейка с каждым персонажем выполнена в своей цветовой палитре: котенок Китти – пастельный серый цвет с розовыми акцентами, маленький Медвежонок – классический коричневый, кролик Рози – нежно-розовый, а лисенок Уильям – насыщенный терракотовый.

Компания Samsonite, основанная в 1910 году, является мировым лидером в производстве предметов багажа. Модельный ряд Samsonite включает также: бизнес-коллекции, товары для детей, коллекции в стиле casual и аксессуары.

ООО «Самсонайт», основанное в апреле 2007 года, является дочерним предприятием Samsonite. В настоящее время компания представлена в 40 фирменных салонах, 28 из которых расположены в Москве и Санкт-Петербурге и 12 — в крупных региональных центрах, таких как Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Белгород, Воронеж, Рязань и Новосибирск. В портфеле компании представлены следующие бренды: Samsonite, American Tourister, High Sierra и Hartmann.

Фотографии предоставлены компанией.