Визитной карточкой коллекций Samsonite для зимнего туризма стали красные детали отделки, сообщается в пресс-релизе компании.

Зимние коллекции Paradriver Light и Neopulse сочетаются друг с другом, создавая контраст черного и белого на рюкзаках, чемоданах и спортивном снаряжении.

Коллекция Neopulse – это вместительные и легкие чемоданы из сверхпрочного поликарбоната. Прямые линии на лицевой стороне чемодана Neopulse придают багажу дополнительную прочность. Фактурный корпус дополнен встроенным замком TSA и 4-мя двойными колесиками с резиновым покрытием.

Коллекция Paradriver Light объединила два матовых цвета – черный и белый. Все рюкзаки устойчивы к атмосферным воздействиям, защищены от влаги и загрязнений, дополнены эргономичными нагрудными и плечевыми ремнями.

Компания Samsonite, основанная в 1910 году, является мировым лидером в производстве предметов багажа. Модельный ряд Samsonite включает также: бизнес-коллекции, товары для детей, коллекции в стиле casual и аксессуары.

ООО «Самсонайт», основанное в апреле 2007 года, является дочерним предприятием Samsonite. В настоящее время компания представлена в 40 фирменных салонах, 28 из которых расположены в Москве и Санкт-Петербурге и 12 — в крупных региональных центрах, таких как Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Белгород, Воронеж, Рязань и Новосибирск. В портфеле компании представлены следующие бренды: Samsonite, American Tourister, High Sierra и Hartmann.

Фотографии предоставлены компанией.