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Компания Samsonite выпустила новые бизнес-коллекции из натуральной кожи

16.01.2017  18:22

В новом сезоне американский бренд Samsonite предлагает своим клиентам четыре деловые линии, сообщается в пресс-релизе компании.

Equinox – премиальная коллекция кожаных изделий, представленная в черном и коричневом цветах.

Новая линия West Harbor объединила актуальные тренды и винтаж. Корпус моделей представлен в сдержанных черном и коричневом цветах, а его практичные свойства подходят для работы в движении. Все модели дополнены отделением для планшета или ноутбука и отличаются тщательной проработкой деталей. Сумка из линейки West Harbor выполнена из телячьей кожи.

Sygnum – еще одна новинка в бизнес-ассортименте Samsonite, вдохновленная точными герметичными формами. Основной материал – износоустойчивая мягкая кожа наппа. Внутренняя часть сумок выполнена в контрастных цветах и дополнена мягким отделением для планшета или ноутбука.

Pro-DLX4 LTH – самая популярная и продаваемая бизнес-линейка Samsonite. Модели изготавливаются из воловой кожи наппа.

Компания Samsonite, основанная в 1910 году, является мировым лидером в производстве предметов багажа. Модельный ряд Samsonite включает также: бизнес-коллекции, товары для детей, коллекции в стиле casual и аксессуары.

ООО «Самсонайт», основанное в апреле 2007 года, является дочерним предприятием Samsonite. В настоящее время компания представлена в 40 фирменных салонах, 28 из которых расположены в Москве и Санкт-Петербурге и 12 — в крупных региональных центрах, таких как Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Белгород, Воронеж, Рязань и Новосибирск. В портфеле компании представлены следующие бренды: Samsonite, American Tourister, High Sierra и Hartmann.

Фотографии предоставлены компанией.

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