Торжественное открытие флагмана Santoni в престижном районе Токио — Ginza – состоялось в апреле, сообщается в пресс-релизе компании.

Концепция бутика разработана итальянским архитектором Патрицией Уркиолой, которая сумела передать основную идею Santoni — «качество, элегантность, приверженность к традициям».

«Я большой поклонник Японии и ее традиций, поэтому меня переполняют сильные эмоции, когда я думаю о таком важном решении — открытии бутика в Токио. Элегантность и сдержанность — часть японской культуры и, безусловно, такая среда оказывает влияние на коллекцию. Почти за пол века работы марки Santoni мы сумели создать свою систему ценностей и уникальный подход к каждому клиенту по всему миру», — комментирует генеральный директор бренда Джузеппе Сантони.

Новый бутик Santoni спроектирован по специальному линейному дизайну Патриции Уркиолы. Он разделен на две зоны: в центре расположен круглый стол из декоративного материала «Травертин». Цветовая палитра варьируется от охры до малахитового. Иллюзия простора достигается благодаря использованию специального бронзового стекла, которое рационально интегрировано в строгий геометрический дизайн. В интерьере используются натуральные материалы высокого качества: полированные панели из ореха и «паутина» из темной меди на стекле, старинный камин из белого мрамора, над ним — величественное зеркало. Декор завершают стулья, кресла, и зеленые пуфы с каретной стяжкой — предметы интерьера окрашены вручную лучшими мастерами Santoni.

Santoni — итальянская компания по производству обуви и аксессуаров ручной работы класса «люкс». Это семейный бизнес, которым сейчас руководит уже второе поколение итальянского семейства Сантони. Андреа Сантони основал компанию в 1975 году со своей супругой Розой. Компания на сегодняшний день помимо обуви производит сумки, кошельки, ремни и другие изделия.

Фотография предоставлена компанией.