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Компания Santoni презентовала новую линейку кед Clean Icon

11.04.2017  17:04

Итальянский бренд Santoni представил кеды Clean Icon сезона весна-лето 2017 в новой интерпретации, сообщается в пресс-релизе компании.

Яркие вставки винного, шафранового, черного и ультрамаринового оттенков разбавили спортивную классику.

Santoni — итальянская компания по производству обуви и аксессуаров ручной работы класса «люкс». Это семейный бизнес, которым сейчас руководит уже второе поколение итальянского семейства Сантони. Андреа Сантони основал компанию в 1975 году со своей супругой Розой. Компания на сегодняшний день помимо обуви производит сумки, кошельки, ремни и другие изделия.

Фотографии предоставлены компанией.

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