Итальянский бренд Santoni представил линию обуви из водонепроницаемых материалов, сообщается в пресс-релизе компании.

В коллекцию вошли: ботильоны с эластичными вставками, темно-коричневые броги на шнуровке с элементами из лакированной кожи, а также классические кожаные броги. По словам представителей компании, «эти три модели на плотной резиновой подошве идеально дополнят любой осенний образ и помогут встретить дождливую погоду во всеоружии».

Santoni — итальянская компания по производству обуви и аксессуаров ручной работы класса «люкс». Это семейный бизнес, которым сейчас руководит уже второе поколение итальянского семейства Сантони. Андреа Сантони основал компанию в 1975 году со своей супругой Розой. Компания на сегодняшний день помимо обуви производит сумки, кошельки, ремни и другие изделия.

Фотография предоставлена компанией.