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Компания Sela открыла аутлет в Челябинске

25.04.2017  01:40

Новый собственный розничный магазин Sela открылся 19 апреля в челябинском торговом центре «Фиеста», сообщает компания.

Магазин площадью 368,6 кв. м. стал пятым по счету в городе. До этого бренд был представлен в ТРК «Родник», ТРК «Урал», ТЦ «Фокус» и ТЦ «Горки».

Это первый магазин Sela в формате аутлет в Челябинске, в нем полноценно представлены мужские, женские и детские коллекции.

Представители Sela отмечают, что Челябинск – крупный административный центр и перспективная для развития область, поэтому бренд укрепляет там свои позиции.

В этом месяце компания также ждет открытия двух магазинов в Воронеже в ТЦ «Арена» и Новосибирске в ТЦ «Мега».

Sela — это одежда стиля casual для всей семьи. Компания основана в 1991 году.

Фотография предоставлена компанией.

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