Компания Sela открыла магазин в столичном ТЦ «Хорошо»

Открытие собственного розничного магазина Sela площадью 401,4 кв. м в торговом центре «Хорошо» состоялось 9 декабря, сообщает компания.

Sela активно развивает свою сеть в столичном регионе, и теперь продукцию бренда можно приобрести по адресу: Хорошевское шоссе, 27.

За ноябрь Sela открыла пять магазинов по всей России. В ближайшее время компания собирается открыть еще несколько магазинов в Санкт-Петербурге, Красноярске, Орле и Нижнем Новгороде.

Sela — это одежда стиля casual для всей семьи. Компания основана в 1991 году.

Фотография предоставлены компанией.