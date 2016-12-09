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Компания Sela открыла магазин в столичном ТЦ «Хорошо»
12.12.2016 10:40
Открытие собственного розничного магазина Sela площадью 401,4 кв. м в торговом центре «Хорошо» состоялось 9 декабря, сообщает компания.
Sela активно развивает свою сеть в столичном регионе, и теперь продукцию бренда можно приобрести по адресу: Хорошевское шоссе, 27.
За ноябрь Sela открыла пять магазинов по всей России. В ближайшее время компания собирается открыть еще несколько магазинов в Санкт-Петербурге, Красноярске, Орле и Нижнем Новгороде.
Sela — это одежда стиля casual для всей семьи. Компания основана в 1991 году.
Фотография предоставлены компанией.
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