Сеть магазинов Street Beat представила подборку мужских новинок из своего ассортимента, посвященную Дню защитника Отечества, сообщает компания.

Street Beat — это мультибрендовые онлайн и оффлайн магазины с широким ассортиментом кроссовок и кед, в которых можно найти как классические модели, так и редкие коллекционные релизы и коллаборации. В магазине представлены такие спортивные и лайфстайл бренды, как Nike, Jordan, New Balance, Asics, Vans, Converse, Puma, Stussy, New Era и другие.

Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group, насчитывает уже 18 магазинов в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.

Фотографии предоставлены компанией.