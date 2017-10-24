Компания Street Beat открыла магазин в Уфе

Открытие первого уфимского магазина Street Beat состоялось 25 октября, сообщается в пресс-релизе компании.

Магазин расположился по адресу: г. Уфа, ул. Энтузиастов, 20, ТРЦ «Планета».

«Мы растем и развиваемся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах. В этот раз мы открываемся в Уфе. Хотим отметить, что мы несем в регионы не только самый качественный и оригинальный продукт, но и выполняем просветительскую миссию. Сотрудники наших магазинов знают о кроссовках очень много и всегда рады поделиться своими знаниями с покупателями», — комментирует Елена Боровикова, директор дивизиона спорт, Inventive Retail Group.

Street Beat — это мультибрендовые онлайн-магазин и оффлайн сеть с широким ассортиментом кроссовок и кед, где можно найти как классические модели, так и редкие коллекционные релизы и коллаборации. В магазинах представлены такие спортивные и лайфстайл бренды как Nike, Jordan, New Balance, Asics, Adidas, Reebok, Vans, Converse, Stussy, New Era, Diadora и другие. Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group, насчитывает уже 25 магазинов по всей России. В их число входит Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, Уфа, Новосибирск и Омск.

Фотография предоставлена компанией.