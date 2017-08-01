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Компания Street Beat открывает два новых магазина в Сибири

04.08.2017  11:47

В начале августа открылся магазин Street Beat в Новосибирске, а 8 августа откроется в Омске, сообщает компания.

В магазинах будут представлены кроссовки, одежда и аксессуары более чем 20 спортивных и лайфстайл брендов. Новые магазины Street Beat расположатся на улице Гоголя, 13, ТРЦ «Галерея» (Новосибирск) и на бульваре Архитекторов, дом 35, ТРЦ «Мега» (Омск).

«Наша география расширяется – этому невозможно не радоваться. Мы постоянно работаем над тем, чтобы улучшить Street Beat. Теперь это не только место, где можно купить кроссовки всех самых востребованных брендов, но и пространство с большим выбором одежды и аксессуаров», — комментирует Елена Боровикова, директор дивизиона спорт, Inventive Retail Group.

Street Beat — это мультибрендовые онлайн-магазин и оффлайн сеть с широким ассортиментом кроссовок и кед, где можно найти как классические модели, так и редкие коллекционные релизы и коллаборации. В магазинах представлены такие спортивные и лайфстайл бренды как Nike, Jordan, New Balance, Asics, Adidas, Reebok, Vans, Converse, Stussy, New Era, Diadora и другие.

Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group, насчитывает уже 23 магазина в крупных городах России. В их число входит: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск и Омск.

Фотография предоставлена компанией.

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