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Компания Street Beat открывает новый магазин в ТРК «Vegas Крокус Сити»

20.02.2017  12:07

Открытие нового магазина Street Beat в ТРК «Vegas Крокус Сити» состоится 21 февраля, сообщает компания.

Street Beat — это мультибрендовые онлайн и оффлайн магазины с широким ассортиментом кроссовок и кед, в которых можно найти как классические модели, так и редкие коллекционные релизы и коллаборации. В магазине представлены такие спортивные и лайфстайл бренды, как Nike, Jordan, New Balance, Asics, Vans, Converse, Puma, Stussy, New Era и другие.

Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group, насчитывает уже 18 магазинов в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.

Фотография предоставлена компанией.

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