В сети магазинов кроссовок и кед Street Beat появилась новая совместная коллекция немецкого бренда Puma с певицей Рианной, сообщается в пресс-релизе компании.

Rihanna присоединилась к Puma в 2015 году и уже успела создать несколько коллекций одежды и кроссовок. Первой и самой успешной моделью коллаборации можно назвать Creepers, в которых совместили подошву классических криперов и силуэт кроссовок Suede. В этот раз в коллаборацию вошло две пары, одна из которых выполнена из мягкой белой коже, а вторая в черном лаковом решении.

Кроссовки будут продаваться в магазинах Street Beat в ТРК «Vegas Крокус Сити» и ТЦ «Метрополис». Черные будут доступны в размерах 3 – 8.5 UK, а белые в размерах 3 – 10 UK.

Street Beat — первый в России магазин формата Athletic Specialty. Он подразумевает собой мультибрендовый магазин с широким ассортиментом кроссовок и кед для повседневной̆ жизни (Lifestyle) от таких брендов, как: Nike, Addidas, Reebook, Puma, New Balance, Converse, Jordan, Asics, Onitsuka Tiger. Кроме кроссовок и кед, в магазине представлены ключевые модели одежды Nike из линейки Lifestyle. Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group и насчитывает 14 магазинов в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.

Фотография предоставлена компанией.