В сети магазинов кроссовок и кед Street Beat появилась коллекция Vans Blocked Pack, сообщается в пресс-релизе компании.

Vans в новом сезоне выпустила коллекцию Blocked Pack, в которую вошли две классических модели бренда: Authentic и Old Skool в DX вариациях. Кеды выполнены из парусины в контрастных цветах. В модели Authentic DX яркие акценты нанесены на носок и заднюю часть подошвы, а в Old Skool DX акцент сделан на верхнюю часть кед. В стельках моделей используется технология UltraCush HD, которая помогает лучше чувствовать доску и улучшает амортизацию.

Кроссовки эксклюзивно представлены во всех магазинах сети Street Beat, кроме Vnukovo Outlet Village.

Street Beat — первый в России магазин формата Athletic Specialty. Он подразумевает собой мультибрендовый магазин с широким ассортиментом кроссовок и кед для повседневной̆ жизни (Lifestyle) от таких брендов, как: Nike, Addidas, Reebook, Puma, New Balance, Converse, Jordan, Asics, Onitsuka Tiger. Кроме кроссовок и кед, в магазине представлены ключевые модели одежды Nike из линейки Lifestyle. Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group и насчитывает 20 магазинов в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.

Фотография предоставлена компанией.