В сети магазинов кроссовок и кед Street Beat появилась коллекция Puma, выполненная совместно с детским шоу «Улица Сезам», сообщается в пресс-релизе компании.

Puma в 2017 году сделала коллаборацию с телепередачей Sesame Street, которую многие смотрели в детстве. Совместная коллекция включает не только кроссовки Puma Suede, но также одежду и аксессуары. Кроссовки выполнены в белом и черных цветах, с нанесением принта с изображением героев: Элмо, Коржика, Власа и Еника. Футболки в коллекции представлены в четырех цветах, по цвету на каждого героя: Элмо (красная), Коржик (синяя), Влас (желтая) и Еник (оранжевая). Принты на футболках выполнены в черном цвете.

Коллекция представлена во всех магазинах Street Beat. Кроссовки Puma Suede доступны в черном и белом цвете в размерах 6.5-11 UK, футболки - в размерах xs-xl.

Street Beat — первый в России магазин формата Athletic Specialty. Он подразумевает собой мультибрендовый магазин с широким ассортиментом кроссовок и кед для повседневной жизни (Lifestyle) от таких брендов, как: Nike, Addidas, Reebook, Puma, New Balance, Converse, Jordan, Asics, Onitsuka Tiger. Кроме кроссовок и кед, в магазине представлены ключевые модели одежды Nike из линейки Lifestyle. Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group и насчитывает 20 магазинов в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.

Фотографии предоставлены компанией.