В сети магазинов Street Beat появились кроссовки Asics Gel-Lyte V в новой расцветке Pink/Grey, сообщает компания.

От привычных «пятерок» новая модель Gel-Lyte V отличается замшей в дымчато-серой гамме с вставками из кожи розового и персикового цветов. В данной модели реализована одна из лучших наработок бренда, а именно, инновационная система амортизации стопы Gel с подошвой EVA, в которой присутствует специальный протектор.

Кроссовки уже доступны в сети магазинов в Москве, в ТЦ «Атриум», «Европейский», «Метрополис», «Вегас Крокус-Сити», «Мега Теплый Стан», «Охотный Ряд», «Авиапарк» и «Капитолий» и в Санкт-Петербурге - в ТЦ «Галерея». Размеры 5.5 – 9.5 US.

Фотография предоставлена компанией.