В сети магазинов кроссовок и кед Street Beat появилась совместная коллекция Puma с голландским графическим дизайнером Кэро Линн, сообщается в пресс-релизе компании.

Caroll Lynn – дизайнер таких брендов как Careaux и Filling Pieces, а также глобальный амбассадор Puma. В этом году она подготовила вторую коллаборацию с немецким брендом, основной темой которой остался все тот же цветок верности, что и был в прошлой коллекции. В коллекцию вошло 4 пары Basket, в трех из которых шнурки было решено заменить на липучки, а также модель Blaze of Glory Sock. Цветовая палитра кардинально отличается от прошлой коллекции: если в том сезоне доминировали розовые цвета, то в этом году – синий и серый.

Кроссовки представлены во всех магазинах Street Beat (за исключением магазина во Vnukovo Outlet Village) в размерах 3.5 - 7.5 UK.

Street Beat — первый в России магазин формата Athletic Specialty. Он подразумевает собой мультибрендовый магазин с широким ассортиментом кроссовок и кед для повседневной жизни (Lifestyle) от таких брендов, как: Nike, Addidas, Reebook, Puma, New Balance, Converse, Jordan, Asics, Onitsuka Tiger. Кроме кроссовок и кед, в магазине представлены ключевые модели одежды Nike из линейки Lifestyle. Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group и насчитывает 20 магазинов в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.

Фотографии предоставлены компанией.