В сети магазинов кроссовок и кед Street Beat появились две новых расцветки Converse All Star II, которые входят в коллекцию Blocking, сообщает компания.

Converse All Star II являются доработанной версией модели Chuck Taylor, которая в этом году празднует вековой юбилей. Кеды, в отличие от своего прародителя, выполнены с использованием последних технологий. Стелька из пенного материала Lunarlon улучшает амортизацию. Верх выполнен из канваса, сплетенного так, что по фактуре он напоминает кевлар – одну из самых прочных тканей в мире.

Кеды в России эксклюзивно представлены во всех московских магазинах Street Beat и петербургском в ТРЦ «Галерея» в размерах 40 – 45 EU.

Street Beat — первый в России магазин формата Athletic Specialty. Он подразумевает собой мультибрендовый магазин с широким ассортиментом кроссовок и кед для повседневной жизни (Lifestyle) от таких брендов, как: Nike, Addidas, Reebook, Puma, New Balance, Converse, Jordan, Asics, Onitsuka Tiger. Кроме кроссовок и кед, в магазине представлены ключевые модели одежды Nike из линейки Lifestyle. Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group и насчитывает 20 магазинов в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.

Фотографии предоставлены компанией.