В сети магазинов Street Beat появилась ретро-баскетбольная модель Nike Dunk в Flyknit-вариации, сообщает компания.

Кроссовки похожи на модель 1985 года только внешне, во всем остальном это совершенно новая разработка. Верх выполнен из материала Flyknit. Подошва тоже претерпела изменения, теперь она выполнена не из резины, а из легкого пенного материала.

Модель уже доступна в магазинах: в Москве ТЦ «Атриум», ТЦ «Европейский», ТЦ «Метрополис»; в Санкт-Петербурге ТЦ «Галерея». Размеры 8 – 11 US.

Street Beat — это мультибрендовые онлайн-магазин и оффлайн сеть с широким ассортиментом кроссовок и кед, где можно найти как классические модели, так и редкие коллекционные релизы и коллаборации. В магазинах представлены такие спортивные и лайфстайл бренды как Nike, Jordan, New Balance, Asics, Adidas, Reebok, Vans, Converse, Stussy, New Era, Diadora и другие.

Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group, насчитывает уже 23 магазина в крупных городах России. В их число входит: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск и Омск.

Фотография предоставлена компанией.