В сети магазинов Street Beat появились кроссовки Asics Tiger, посвященные 14 февраля, сообщает компания

Asics Tiger в 2017 году выпустил очередную специальную коллекцию, посвященную Дню святого Валентина. В коллекцию вошло две пары классических моделей – Gel-Lyte V и Gel-Lyte III. Бренд в этом сезоне решил отойти от традиционных праздничных цветов – красного и розового, выпустив однотонные кроссовки черного и белого цвета из кожи, фактура которой напоминают страусиную. Можно сказать, что в этом году японцы выпустили релиз специально для влюбленных в минимализм.

Кроссовки представлены в магазинах Street Beat в женских размерах 5.5 - 9 US.

Street Beat — первый в России магазин формата Athletic Specialty. Он подразумевает собой мультибрендовый магазин с широким ассортиментом кроссовок и кед для повседневной̆ жизни (Lifestyle) от таких брендов, как: Nike, Addidas, Reebook, Puma, New Balance, Converse, Jordan, Asics, Onitsuka Tiger. Кроме кроссовок и кед, в магазине представлены ключевые модели одежды Nike из линейки Lifestyle. Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group и насчитывает 14 магазинов в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.

Фотографии предоставлены компанией.