Часовой бренд Swatch представил четыре новые модели из коллекции Sistem51 в прочных корпусах из нержавеющей стали, сообщается в пресс-релизе компании.

Новые часы с автоподзаводом состоят всего из 51 детали, включая один центральный винт. Благодаря запасу хода в 90 часов, все модели Sistem51 Irony продолжают работать (батарейка не требуется) на протяжении долгого времени даже в состоянии покоя. Браслет представлен в двух видах — из силикона и прошитой кожи.

Бренд Swatch был основан в Швейцарии в 1983 году. Принято считать, что название Swatch происходит от словосочетания Swiss Watch («Швейцарские часы»). Однако основатель бренда Николас Джордж Хайек утверждал, что название пошло от словосочетания Second Watch («Вторые часы»), то есть часы на каждый день, как доступный аксессуар, способный выразить индивидуальность его владельца.

Фотографии предоставлены компанией.