Отличительными чертами новых коллекций Swatch стали классические элементы и смелое сочетание цветов, сообщается в пресс-релизе компании.

Теме путешествий посвящены часы A Traveler’s Dream, Par Avion (GS151), Go To Gate (SUOW141), Maglietta (SUOW140), Miss Mariniere (LK364G) и Anchor Baby (GN247).

При создании моделей Time to Swatch дизайнеры использовали четкие линии, традиционный стиль и минимализм.

Бренд Swatch был основан в Швейцарии в 1983 году. Принято считать, что название Swatch происходит от словосочетания Swiss Watch («Швейцарские часы»). Однако основатель бренда Николас Джордж Хайек утверждал, что название пошло от словосочетания Second Watch («Вторые часы»), то есть часы на каждый день, как доступный аксессуар, способный выразить индивидуальность его владельца.

Фотографии предоставлены компанией.