Швейцарский бренд Swatch представил новую модель часов Planet Love, посвященную Дню святого Валентина, сообщается в пресс-релизе компании.

Яркие часы Planet Love созданы аргентинским иллюстратором и карикатуристом Гильермо Мордилло.

Модель Planet Love в количестве 14 999 штук доступна по всему миру. На праздничной упаковке изображены бабочки работы мастера.

Бренд Swatch был основан в Швейцарии в 1983 году. Принято считать, что название Swatch происходит от словосочетания Swiss Watch («Швейцарские часы»). Однако основатель бренда Николас Джордж Хайек утверждал, что название пошло от словосочетания Second Watch («Вторые часы»), то есть часы на каждый день, как доступный аксессуар, способный выразить индивидуальность его владельца.

Фотографии предоставлены компанией.