Швейцарский бренд Swatch представил новые модели часов, посвященные двум российским столицам, сообщается в пресс-релизе компании.

Вдохновением для московской модели «Вечерний звон» стали главные достопримечательности столицы: Красная площадь и Собор Василия Блаженного. Ремешок выполнен в традиционных ярко-алых оттенках в цвет кремлевских стен. Купола стройными рядами расположились по обе стороны циферблата, который олицетворяет величие курантов на Спасской башне.

Санкт-Петербург же в свою очередь с древних времен гордится своим стратегическим расположением, флотом и первым великим правителем Российской империи. Команда Swatch решила запечатлеть историю в своей модели «Петр I» для коллекции Destination. Глубокий синий цвет и золотая линия на ремешке, корабль на циферблате – «дань уважения громким морским победам, величественной Неве, и непобедимому флоту».

Бренд Swatch был основан в Швейцарии в 1983 году. Принято считать, что название Swatch происходит от словосочетания Swiss Watch («Швейцарские часы»). Однако основатель бренда Николас Джордж Хайек утверждал, что название пошло от словосочетания Second Watch («Вторые часы»), то есть часы на каждый день, как доступный аксессуар, способный выразить индивидуальность его владельца.

Фотографии предоставлены компанией.