Владелец товарного знака Холлофайбер® - ООО «Термопол» - продлил срок действия исключительного права на бренд до 2027 года, сообщает компания.

Совокупный объем контрафакта на текстильном рынке Таможенного союза оценивается в 1,37 трлн. рублей. За 2014-2016 годы в Московской области, которая называется «эпицентром производства и распространения контрафакта» пресечена работа более 80 подпольных цехов. Губернатор Ивановской области («текстильной столицы») Павел Коньков считает, что масштаб текстильного контрафакта по-прежнему является серьезным препятствием для деятельности легальных производителей. Мирослав Зубачевский (KupiVip Group) уверен, что из-за «серых» схем импорта одежды казна России ежегодно недополучает порядка 200 млрд. рублей.

На серьезность проблемы указал Президент РФ Владимир Путин. В 2015 г. были издан Указ №31 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции» в России, создана госкомиссия по борьбе с контрафактом (глава - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров).

Меры предусматривают не только активность государственных структур, но и общества, компаний, владельцев брендов – всех участников производства и потребительского рынка, заинтересованных в цивилизованном товарообороте.

В соответствие с нормативами и мерами по противодействию контрафакту, а также изменениями Федеральной службы по интеллектуальной собственности, ООО «Термопол», владелец товарного знака Холлофайбер®, еще на десять лет (до 2027 года) продлил срок действия исключительного права на бренд.

Компания систематически ведет работу по борьбе с контрафактом, выявлением пиратской продукции и незаконным использованием бренда «Холлофайбер», который был признан ОТЗ № 101 - «Общеизвестным товарным знаком» и получил дополнительную правовую охрану.

По итогам всероссийского экспертного социологического опроса, обозначение «ХОЛЛОФАЙБЕР», использующееся для маркировки нетканых материалов, которые производятся предприятием «Термопол», имеет очень широкую известность среди специалистов предприятий России, являющихся потребителями нетканых материалов (знают 91% специалистов), и очень широкую известность среди этих специалистов по отношению к предприятию, производящему нетканые материалы, - «Термопол» (знают 76,9% специалистов).

В этом году отмечается 20-летие бренда Холлофайбер®. К юбилею производитель реализует специальную программу. Она предусматривает меры превентивной, претензионной и разъяснительной работы с нарушителями, а также проведение правоохранительных рейдов, оперативная деятельность по которым усилена с начала этого года.

Борьба с контрафактом ведется владельцем технологии и производителем технологичных утеплителей и наполнителей не только в России. Холлофайбер®зарегистрирован и получает правовую защиту в Беларуси, Казахстане и Украине.

Справка: по данным правового отдела компании, в год направляется несколько сотен претензий по незаконному использованию товарного знака Холлофайбер®. В 2016 году все они были урегулированы в досудебном порядке.

На выставке «Интерткань» на стенде А-1 можно будет получить консультацию об эффективных мерах борьбы с текстильным контрафактом.

Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».

Фотография предоставлена компанией.





