Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина и заводы «Термопол» заключили ряд соглашений о сотрудничестве, сообщается в пресс-релизе компании.

Основными направлениями сотрудничества станет подготовка специалистов по набирающему популярность в последние годы направлению «Технология нетканых материалов», а также организация и проведение учебной, производственной (в том числе преддипломной) практик обучающихся университета по направлению подготовки бакалавриата и магистратуры «Технология и проектирование текстильных изделий».

Важной частью сотрудничества становится проведение совместных исследований по ассортиментным линейкам нетканой продукции, которая наиболее актуальна для реализации не только в России, но и в странах ЕАЭС.

Заводы «Термопол», имея значительный опыт взаимодействия с образовательными, испытательными и исследовательскими центрами и научными работниками, готовы «перенести» часть лекционных и практических занятий из аудиторий в производственные цеха и на выставочные площадки, где демонстрируются инновационные нетканые технологии.

Стороны закрепили заинтересованность в проведении производственных практик студентов и аспирантов университета на базе заводов «Термопол», а также в повышении квалификации преподавателей и сотрудников обеих организаций.

Первый семинар «Инновации, технологии, внедрения: нетканые материалы отечественного производства» состоялся 19 декабря и был приурочен ко дню памяти Алексея Николаевича Косыгина, чье имя носит вуз.

Сотрудничество «косыгинского вуза» и компании «Термопол» началось еще в 2006 году. Тогда первая группа преподавателей и студентов посетила новое, созданное в 2004 году, предприятие. Результатами такого взаимодействия стали несколько патентов, выпуск специализированных изданий, популярных статей и обзоров по тематике нетканых материалов, диссертаций, кадровое пополнение проекта «Холлофайбер», а также ряда текстильных компаний. В 2016 году студенческие работы РГУ им. А.Н. Косыгина были поощрены на конкурсах по дизайну костюма и технологии швейного дела.

В 2017 году «Холлофайбер», отмечающий 20-летие бренда, пригласит студентов и преподавателей РГУ им. А.Н. Косыгина для реализации трех проектов из «Копилки идей», предусматривающей внедрение нестандартной продукции с использованием продукции заводов «Термопол».

По мнению сторон, такое взаимодействие науки, образования, технологии и производства нацелено на возрождение ведущей роли отечественной текстильной и легкой промышленности, а также максимальному вовлечению населения РФ в социальную программу занятости «Будем шить — будем жить!», инициированную компаний «Термопол» в 2015 году.

Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».

Фотографии предоставлены компанией.