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Компания «Термопол» представит на выставке «Интерткань-2017» ультра-утеплитель с «ловушками для воздуха»

14.02.2017  20:32

В рамках выставки «Интерткань-2017» производитель нетканых материалов Холлофайбер® продемонстрирует утеплитель для outdoor и Арктики с трехмерными волокнистыми лабиринтами, сообщает компания.

Утеплитель Холлофайбер® Ультра состоит из высокотехнологичной смеси химических волокон новейшего поколения, образующих трехмерные волокнистые лабиринты - «ловушки для воздуха».

«Диаметр ультратонких волокон в 10 раз тоньше микроволокон, - комментирует новинку главный технолог проекта «Заводы нетканых материалов «Термопол» Елена Мезенцева. – Они формируются из смеси химических компонентов, состав и особенность которых является ноу-хау. Новый утеплитель создается без применения штапельного волокна».

Инновационная композиция нетканого холста и волокнистый состав Холлофайбер® Ультра предопределяют уникальные свойства нового материала. Производитель рекомендует применять его в утепленной одежде всех типов для минусовых температур, текстильных изделий outdoor (снаряжения, туризма, активного отдыха), а также арктических коллекций для экстремально низких температур (ниже –60 С).

«Ловушки для воздуха» в Холлофайбер® Ультра даже при небольших линейных плотностях материала позволяют добиваться повышенных показателей теплового сопротивления.

Холлофайбер® Ультра выпускается в диапазоне плотностей от 60 до 700 г/м.кв. Аналогичным и хорошо себя зарекомендовавшим в условиях русской зимы импортным материалом можно считать Thinsulate, а допустимыми аналогами: Холлофайбер® Софт, Холлофайбер® ТЭК, Холлофайбер® ПРИМ Z.

Серия нетканых материалов Холлофайбер® Ультра выпускается в линейке, которая стала продолжением инновационных внедрений, презентованных компанией «Термопол» в 2016 году.

Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».

Фотография предоставлена компанией.

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