Завод «Термопол» примет участие в выставке «День передовых технологий правоохранительных органов России», которая будет проходить 25-27 мая на полигоне НИИ «Геодезия» в Красноармейске, сообщает компания.

Инновационные изделия с применением технологий Холлофайбер® будут представлены в полевой демонстрационной палатке компании «Триумф». Это один из отечественных лидеров в области производства пневмокаркасных сооружений, каркасных палаток, пневмоангаров, полевых лагерей и их комплектации.

Особый интерес у сотрудников спецслужб вызывает новый утеплитель Холлофайбер® СОФТ НГ. Он характеризуется повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур. Это наиболее огнестойкий материал из химических волокон. Его теплопроводность минимальна. Материал тем более актуален, что большинство синтетических материалов плавится при нагревании, они совершенно ошибочно определяются как «негорючие».

При воздействии открытого пламени на новый материал он не плавится, а при продолжительном воздействии огня – только обугливается. Таким образом, ликвидируется возможность получения ожоговой травмы. Это актуально для всех видов изделий: обмундирования, утепленных палаток, спальных комплектов, матрацев, спальных мешков, тентов для спецтехники и т.п.

Нетканые утеплители для глубокого минуса, которые не только не распространяют пламя, но и не воспламеняются от горючих жидкостей (бензин, спирт, «коктейль Молотова») и способны защитить сотрудника от термического воздействия, разработаны для силовых структур в прошлом году. Они произвели фурор в отрасли уже на первых показах на выставке «Интерткань».

«Состав материала держится в технологическом секрете, раскрываются только основные свойства, которые могут спасти сотрудников силовых структур и правопорядка, - комментирует новинку директор по развитию заводов «Термопол» (владелец ТМ «Холлофайбер») к.ф.н. Владислав Иванов. - Легкий, дышащий, высокоэластичный, гипоаллергенный утеплитель, позволяющий как длительное время находиться в условиях минусовых температур, так и выполнять задания, связанные с повышенными физическими нагрузками. Особенность разработки - наиболее высокие показатели термического сопротивления: материалы не прогорают даже при воздействии воспламеняющихся жидкостей, при горении отсутствует стекающий расплав, токсические выделения сведены к минимуму».

«Это новое поколение утеплителей, актуальных для различных секторов промышленности (нефтегазовая, химическая, металлургическая, ОПК и др.), - говорит главный технолог заводов «Термопол» Елена Мезенцева. - Материалы «Холлофайбер» серии НГ («новая генерация») открывают новые горизонты применения нетканки, расширяют границы безопасности и создания таких швейных изделий, которые еще вчера классифицировались как «текстильный футуризм».

Организаторы выставки «День передовых технологий правоохранительных органов России»: Росгвардия и МВД России.

Проект Холлофайбер®, отмечающий в этом году 20-летие, постоянно принимает участие в показах инновационных технологий для армии и силовых структур, системно разрабатывая и внедряя уникальные для российского рынка новинки. Завод «Термопол» в начале 2000-х инициировал переход морально устаревшего «ватного обмундирования» на современное высокотехнологичное полимерное. Проект многократно отмечался за «гуманные технологии», направленные на сохранение жизни и здоровья сотрудников: наградами «Лучший продукт для армии», «Уникальный продукт для вооруженных сил», отраслевым признанием «Гарантия качества и безопасности», медалью «Национальная безопасность» и другими отраслевыми и ведомственными знаками.

В последние годы Холлофайбер® предостерегает производителей продукции для спецслужб от полной ориентации на микроволокно при изготовлении, например, синтетических утеплителей, абсолютно зависящих от сырьевого импорта и недостаточно исследованных в РФ.

Глава проекта Холлофайбер® Виктор Гонтарь сообщил: «С 2005 года ООО «Термопол» повсеместно декларирует импортозамещение и внедряет отечественные продукты наивысшего качества. Благодаря этой многолетней системной деятельности российские компании получили доступные по цене и удобные по поставкам высокотехнологичные утеплители для одежды, практически вытеснив с рынка дорогостоящий и нецелесообразный импортный продукт, поставлявшийся под различными брендами. В рамках работ по реализации Указа Президента и Постановления Правительства РФ по импортозамещению заказах ООО «Термопол» ведет внедрения различных типов химических волокон. Ежегодно на соответствующие запросы силовиков России завод «Термопол» предоставляет информацию и техническую документацию на базовые и новые материалы, появляющиеся в ассортименте производителя. Компания «Термопол» постоянно отмечает, что «…во всех видах утепленных изделий вместо импортных утеплителей могут быть (без ущерба для свойств, качеств и эксплуатационных характеристик конечных изделий!), применены различные материалы Холлофайбер®».

Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».

Фотографии предоставлены компанией.