Шведский бренд Thule представил обновленную серию туристических рюкзаков Thule Capstone, предназначенных для коротких походов, сообщается в пресс-релизе компании.

Коллекцию Thule Capstone пополнили новые расцветки – темно-бирюзовый, пастельно-оранжевый, ярко-синий и цвет мокрого асфальта.

Система Micro Adjust позволяет отрегулировать рюкзак в зависимости от особенностей фигуры, а воздухопроницаемая спинка обеспечивает необходимую вентиляцию. Усовершенствованный набедренный ремень дает возможность перераспределить большую часть веса на бедра, разгружая спину, а система Versa Click позволяет укомплектовать его необходимым оборудованием.

В коллекции Thule Capstone представлены модели на 22, 32, 40 и 50 л в мужском и в женском вариантах.

Обновленная серия рюкзаков ThuleCapstone поступит в продажу зимой 2017 года.

Компания Thule была основана в 1942 году. Thule предлагает широкий спектр премиум продуктов для активных семей — боксы и багажники на крышу автомобиля, велосипедные прицепы, сумки и чехлы для ноутбуков, камер, спортивные сумки, детские велосипедные кресла и коляски. Продукция Thule доступна более чем в 125 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.