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Компания Tous выпустила специальную коллекцию к 8 марта

29.12.2016  23:20

В честь Международного женского дня бренд Tous создал специальную коллекцию Camille, сообщается в пресс-релизе компании.

В линейку Camille вошли медальоны, подвески, браслеты, серьги и кольца, а также капсульная коллекция классических сумок René в новом исполнении.

Бренд Tous был основан в 1920 году Розой Ориол и Сальвадором Тоус. Сегодня компания предлагает коллекции ювелирных украшений, сумок, парфюмерии, часов, солнцезащитных очков и аксессуаров. Tous представлен на 5 континентах в более чем 500 магазинах в таких городах, как Нью-Йорк, Мехико, Москва и Токио, штаб-квартира бренда расположена в Манресе (Барселона, Испания).

Фотографии предоставлены компанией.

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