Разработчик инструмента для Performance и Predictive маркетинга – TrackAd – станет участником ежегодной выставки технологий онлайн-торговли Ecom Expo'17, сообщается в пресс-релизе компании.

Ecom Expo'17 – одно из наиболее посещаемых ecommerce-событий в России и крупнейшая выставка технологий для интернет-торговли. Выставка пройдет 24 и 25 мая в Москве (КВЦ «Сокольники»).

На собственном стенде эксперты TrackAd наглядно продемонстрируют эффективность технологии в действии, а в рамках конференции GoAnalytics поделятся результатами работы с MediaMarkt.

На стенде С8, павильон 4, гости выставки смогут получить исчерпывающую информацию об аналитическом продукте TrackAd, который меняет индустрию интернет-торговли и позволяет лидерам электронной коммерции эффективно анализировать данные, а также оптимизировать управление маркетинговыми кампаниями. Эксперты компании поделятся планами по интеграции с социальными сетями, разработке мобильного приложения и выпуску нового инструмента для банковской сферы. Также посетители смогут узнать об успешно реализованных проектах в 2016 году с компаниями из E-Commerce Index Top-100.

Технология включает ряд продвинутых функций для анализа и оптимизации интернет-маркетинга (партнерские сети, SEM, ретаргетинг, Display/RTB и др.), ведущих к повышению ROI (возврат инвестиций) и защите от фрода (мошенничества). TrackAd помогает контролировать все платные маркетинговые кампании со строгим фокусом на прибыльность, экономит время на сбор информации и отчеты, а также сокращает затраты, подсчитывая реальные издержки на все источники трафика. Благодаря TrackAd, клиенты снижают свой СРО (стоимость заказа) от 20% до 50%, а рост прибыли составляет более 30%.

Кроме того, в рамках выставки пройдет партнерская конференция по онлайн-аналитике при поддержке Google – GoAnalytics секции «Аналитика в Omni-channel Retail» Генеральный директор TrackAd Максимильян Жаке и Директор по цифровому маркетингу компании MediaMarkt Виталий Панарин выступят с докладом и поделятся результатами совместной работы. Г-н Жаке также расскажет о том, как функционал SaaS технологии TrackAd позволяет решить задачи digital - маркетинга. Конференция пройдет 24 мая.

TrackAd — это SaaS технология, которая позволяет лидерам электронной коммерции эффективно анализировать данные и существенно оптимизировать управление платными маркетинговыми кампаниями. TrackAd предлагает комплексное решение: веб-интерфейс, мобильное приложение, оповещения на электронную почту, push-уведомления, автоматизированные отчеты для отслеживания и оптимизации инвестиций в интернет-рекламу. Области специализации: Data Management (Управление аналитическими данными), UX (User Experience дизайн) и Machine Learning (Искусственный Интеллект). C помощью данной технологии онлайн-магазины могут контролировать свои данные и своевременно принимать правильные решение относительно своих маркетинговых инвестиций.

TrackAd был создан в Москве командой французских специалистов в сфере электронной коммерции. Программа используется в России, Франции, Германии, Польше, Швейцарии и Нидерландах, а в ближайшее время будет доступна и для бразильских eCommerce компаний.

Фотография предоставлена компанией.