Российская компания «Трелакс» выпустила и запатентовала одеяла с функцией термо- и влагоконтроля, сообщает пресс-служба «Термопол».

Разработку комментирует Татьяна Максимова, генеральный директор ООО «Трелакс»: «Новые «умные и дышащие» одеяла Trelax Thermo control мы сделали одновременно легкими и теплыми. Накрывшись таким одеялом, значительно меньше рискуешь вспотеть и перегреться. Такой ценный эффект получен благодаря применяю нашей конструктивно новой системы Thermo control с теплорегулирующими вставками и гипоаллергенным нетканым материалом Холлофайбер®». Все материалы устойчивы к многократным машинным стиркам и быстро сохнут».

Инновационные одеяла Trelax с системой Thermo control позволяют поддерживать оптимальный уровень тепла в любое время года. Комфорт нового уровня достигаются за счет отведения от тела спящего человека избыточной влаги и тепла посредством парциального давления, создаваемого телом человека. Лишнее тепло и влага выводится через сетчатые терморегулирующие вставки вместе с потоками воздуха. Под обычными одеялами без системы Trelax Thermo control тело человека за одну ночь выделяет до 200-250 мл влаги. «Умные и дышащие» одеяла Trelax Thermo control поддерживают стабильную температуру и влажность тела человека.

«Житейский опыт показывает, что во время сна под обычными одеялами, для регуляции температуры и влажности тела, люди во сне часто вынуждены раскрываться, выставлять ноги и другие части тела, - продолжает Татьяна Максимова. - Эта вынужденная мера выводит человека из состояния глубокого сна в сон более поверхностный, ухудшая его качество. Наша запатентованная идея Thermo control эффективно и самостоятельно решает проблему регуляции температурного режима тела, позволяя заметно лучше высыпаться за более короткое время, просыпаться бодрыми и полными сил».

Еще одна особенность одеял Trelax Thermo control состоит в возможности отказаться от пододеяльников. Одеяла Trelax Thermo control можно стирать в стиральных машинах. Все примененные материалы долговечны, устойчивы к многократным машинным стиркам и быстро высыхают.

Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».

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